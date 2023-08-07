 
مباشر
عاجل
التلفزيون السوري: مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

التلفزيون السوري: مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

أخبار العالم العربي

التلفزيون السوري: مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtg4

أفاد التلفزيون السوري فجر اليوم الاثنين بمقتل 4 عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها،  ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: "التلفزيون السوري"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا