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مصادر عبرية: سقوط صاروخ أطلق من سوريا في الجولان السوري المحتل

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مصادر عبرية: سقوط صاروخ أطلق من سوريا في الجولان السوري المحتل
Gettyimages.ru
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أفادت مصادر عبرية أن صاروخا أطلق من سوريا سقط في الجولان السوري المحتل.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بانفجار صاروخ أطلقته الدفاعات الجوية السورية في سماء الجولان المحتل، تزامنا مع الغارة الإسرائيلية على محيط دمشق.

وأفادت مصادر سورية محلية بتفعيل منظومات الدفاع الجوي السورية ضد غارة جوية إسرائيلية.

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وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وسائط الدفاع السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا.

المصدر: RT

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