وزير الدفاع الأوكراني: زيلينسكي لم يبحث معي إمكانية استقالتي

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لا يبحث معه في الوقت الحالي إمكانية استقالته.

وقال ريزنيكوف: "95٪ من محادثاتي مع زيلينسكي تتعلق بتوفير قوات الأمن والدفاع، إنه يعلم جيدا أنني لم أطلب هذا المنصب. بالعكس أنا حاولت إقناعه بالعدول عن هذا التعيين".

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وأشار إلى أنه إذا تم تكليفه بمشروع مهم جديد فإنه سيوافق.

وأفادت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" في وقت سابق نقلا عن مصادر حكومية بأن زيلينسكي يبحث عن بديل لريزنيكوف.

وكتبت الصحيفة أن ريزنيكوف قد يعين في منصب السفير الأوكراني في لندن، وأن ريزنيكوف لا يعارض هذا التعيين.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد شهدت عدة فضائح متعلقة بالفساد في فبراير الماضي. وتناقلت وسائل الإعلام تقارير عن إمكانية إقالة وزير الدفاع، لكن ذلك لم يحدث في حينه.

وتوقع المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، حدوث صراع بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والجيش الأوكراني على خلفية فشل الهجوم المضاد.

المصدر: RT