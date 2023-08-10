 
مباشر

صحيفة: زيلينسكي يبحث عن بديل لوزير الدفاع

أخبار العالم

صحيفة: زيلينسكي يبحث عن بديل لوزير الدفاع
Globallookpress Nina Liashonok/Keystone Press Agency
وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vu9u

أفادت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" نقلا عن مصادر حكومية بأن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يبحث عن بديل لوزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف.

وحسب مصادر الصحيفة، هناك مرشحان لهذا المنصب، هما نائب رئيس الوزراء لشؤون إعادة الإعمار ألكسندر كوبراكوف ووزير قطاعات الصناعة الاستراتيجية الكسندر كاميشين، وأن زيلينسكي قد أجرى محادثة مع كل منهما على حدة.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الأوكراني: الهجوم المضاد يسير أبطأ مما كنا نتوقع
وزير الدفاع الأوكراني: الهجوم المضاد يسير أبطأ مما كنا نتوقع

وأشارت المصادر إلى أن مسألة تعيين وزير جديد للدفاع "أصبحت أمرا واقعيا".

وكتبت الصحيفة أن ريزنيكوف قد يعين في منصب السفير الأوكراني في لندن، وأن ريزنيكوف لا يعارض هذا التعيين.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد شهدت عدة فضائح متعلقة بالفساد في فبراير الماضي. وتناقلت وسائل الإعلام تقارير عن إمكانية إقالة وزير الدفاع، لكن ذلك لم يحدث في حينه.

المصدر: "أوكراينسكايا برافدا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا