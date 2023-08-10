صحيفة: زيلينسكي يبحث عن بديل لوزير الدفاع

أفادت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" نقلا عن مصادر حكومية بأن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يبحث عن بديل لوزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف.

وحسب مصادر الصحيفة، هناك مرشحان لهذا المنصب، هما نائب رئيس الوزراء لشؤون إعادة الإعمار ألكسندر كوبراكوف ووزير قطاعات الصناعة الاستراتيجية الكسندر كاميشين، وأن زيلينسكي قد أجرى محادثة مع كل منهما على حدة.

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وأشارت المصادر إلى أن مسألة تعيين وزير جديد للدفاع "أصبحت أمرا واقعيا".

وكتبت الصحيفة أن ريزنيكوف قد يعين في منصب السفير الأوكراني في لندن، وأن ريزنيكوف لا يعارض هذا التعيين.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد شهدت عدة فضائح متعلقة بالفساد في فبراير الماضي. وتناقلت وسائل الإعلام تقارير عن إمكانية إقالة وزير الدفاع، لكن ذلك لم يحدث في حينه.

المصدر: "أوكراينسكايا برافدا"