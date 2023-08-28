طاجيكستان: مصرع 13 شخصا بسبب أمطار غزيرة

أعلنت السلطات في طاجيكستان أن الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من مناطق البلاد أمس الأحد أودت بحياة 13 شخصا.

وقالت الرئاسة الطاجيكية في بيان لها اليوم الاثنين: "بسبب الأمطار الغزيرة، وقعت أمس كارثة طبيعية في مدينة وحدت (غرب العاصمة دوشنبه) ومنطقة رودكي (جنوب العاصمة)"، موضحة أن ذلك أدى إلى مصرع 13 شخصا، منهم 11 شخصا في مدينة وحدت وشخصين في منطقة رودكي.

وأضاف البيان أن رئيس البلاد إمام علي رحمن أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وأوعز لرئيس الحكومة ولجنة الطوارئ والدفاع المدني وغيرها من المؤسسات المعنية بتقديم المساعدة لذوي القتلى، واتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة عواقب الكارثة الطبيعية.

وألحقت الأمطار الغزيرة الأحد أضرارا جسيمة بأجزاء من طريق دوشنبه-خوجند (شمال)، حيث تم تسجيل سيول وانهيارات أرضية وصخرية، فيما تعرض عدد من السيارات لأضرار هناك. وتم تعليق حركة المرور في ذلك الطريق مؤقتا.

المصدر: "تاس"