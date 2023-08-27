الرئيس النيجيري: الحرب في إفريقيا ليست في مصلحة نيجيريا والمنطقة

أكد الرئيس النيجيري، رئيس "إيكواس"، بولا تينوبو، أن نشوب حرب واسعة النطاق في القارة الإفريقية ليس في مصلحة بلاده والمنطقة بأكملها، لكنه ألمح إلى الاستعداد لها.

وقال المتحدث باسم الرئيس، أجوري نغيلالي، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "الحرب ليست مثالية لإصلاحاتي الاقتصادية أو للمنطقة، لكن الدفاع عن الديمقراطية أمر مقدس".

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وأضاف تينوبو أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تسعى إلى حل الوضع الحالي سلميا، بالاعتماد على الدبلوماسية.

وفي الوقت ذاته أكد الرئيس النيجيري أن ممثلي "إيكواس" مستعدون لجميع الخيارات الممكنة.

وكانت تقارير قد أفادت مؤخرا بأن استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" للتدخل العسكري في النيجر مستمرة.

وأمر رئيس أركان القوات المسلحة في النيجر، موسى سالاو بارمو، اليوم السبت بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

المصدر: نوفوستي