"الانتقالي النيجري" يعلن التأهب القصوى للجيش والأمن لصد أي تدخل عسكري فرنسي بعد طرد سفيرها

أفادت مصادر في المجلس الانتقالي بالنيجر لـRT، أن إعلان حالة التأهب القصوى لقوات الجيش والأمن تأتي للتصدي لأي محاولة فرنسية بالتدخل العسكري تحت ذريعة تهديد سفيرها ودبلوماسيها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدر رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية، موسى سالاو بارمو ، بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى، مشيرا في بيان تم بثه عبر الإذاعة: "منذ تلقي هذه الرسالة، يتعيّن وضع جميع أفراد القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى".

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وأوضح بارمو أن هذ القرار اتخذ على خلفية التهديدات المتزايدة بالعدوان على النيجر، ويهدف لاستبعاد "المفاجأة العامة" وضمان الرد المناسب.

وكانت تقارير قد أفادت مؤخرا بأن استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" للتدخل العسكري في النيجر مستمرة.

كما بيّن المجلس العسكري في وقت سابق طلبه من السفير الفرنسي مغادرة البلاد.

من جهتها، رفضت فرنسا مساء أمس الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب.

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يشار إلى أن موسكو أوضحت أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر "قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء".

بدوره، حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف من تداعيات تدخل "إيكواس" في النيجر وتكرار السيناريو الليبي هناك، مشيرا إلى أن مثل هذا التدخل "سيكون مدمرا لعدد كبير من الدول ولآلاف البشر".

المصدر: RT