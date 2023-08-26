"إداليا" على مشارف فلوريدا وإعلان حالة الطوارئ في 33 مقاطعة

أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس حالة الطوارئ لمعظم ساحل الخليج بالولاية، مع حديث خبراء الأرصاد الجوية بأن عاصفة استوائية تتشكل قبالة ساحل المكسيك وقد تبدأ التوجه نحو المنطقة.

يشار إلى أن إعلان ديسانتيس، اليوم السبت، يغطي 33 مقاطعة من مقاطعات الولاية البالغ عددها 67 ولاية.

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وذكر "المركز الوطني للأعاصير" أن هناك احتمالا بنسبة 70 بالمائة بأن تصل العاصفة الاستوائية بحلول يوم الاثنين وستتم تسميتها "إداليا".

إلى ذلك، لم يتضح على الفور ما إذا كانت العاصفة ستتحول إلى إعصار، إلّا أن أي عاصفة من هذا النوع يُمكن أن تسبّب فيضانات هائلة، وانقطاعا في التيار الكهربائي.

وأضاف ديسانتيس أنه أصدر أمره التنفيذي "من باب الحذر الشديد لضمان أن تتمكن إدارة الطوارئ في فلوريدا في البدء في تنظيم الموارد وأن يكون أمام السكان متسع من الوقت للاستعداد لعاصفة الأسبوع المقبل".

وقبل حوالي أسبوع، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه لاتخاذ العاصفة الاستوائية "هيلاري" على محمل الجد، والاستماع إلى إرشادات المسؤولين الحكوميين والمحليين، مشددا على "أننا نراقب عن كثب الزلزال الذي حدث في جنوب كاليفورنيا وأي آثار ناتجة عنه".

المصدر: أ ب + RT