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بايدن يدعو إلى أخذ عاصفة "هيلاري" على محمل الجد

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بايدن يدعو إلى أخذ عاصفة
AFP
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه لاتخاذ العاصفة الاستوائية "هيلاري" على محمل الجد، والاستماع إلى إرشادات المسؤولين الحكوميين والمحليين.

وقال بايدن في بيان إنه "حالما اتضح مسار العاصفة الاستوائية هيلاري، اتخذت حكومتي إجراءات فورية للاستعداد. بناء على توجيهاتي، نشرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) على الموظفين الفيدراليين في ولاية كاليفورنيا والإمدادات التي يمكن نقلها إلى المجتمعات المتأثرة، وتمركزت طائرات خفر السواحل الأمريكية مسبقا للسماح بالاستجابة السريعة وجهود البحث والإنقاذ".

وأفاد بأنه "تم نشر موظفين فيدراليين في ولاية نيفادا لضمان حصول الولاية على دعم إضافي، وسنواصل التنسيق مع كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا بشأن أي موارد قد يحتاجونها"، مؤكدا أن "إدارتي على استعداد لتقديم مساعدة إضافية حسب الطلب".

ودعا الناس إلى "أخذ هذه العاصفة على محمل الجد، والاستماع إلى المسؤولين الحكوميين والمحليين"، مشددا على "أننا نراقب عن كثب الزلزال الذي حدث في جنوب كاليفورنيا وأي آثار ناتجة عنه".

المصدر: RT

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