زلزال يضرب مقاطعة فينتورا في كاليفورنيا تزامنا مع وصول عاصفة استوائية

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة مقاطعة فينتورا في كاليفورنيا بالتزامن مع وصول العاصفة الاستوائية هيلاري إلى جنوب الولاية.

وكانت مقاطعة فنتورا مركزا للزلزال الذي ضرب بعد ظهر يوم الأحد، في الوقت الذي تتحضر فيه المقاطعة للوصول الوشيك للعاصفة الاستوائية "هيلاري"، ومن المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار وفيضانات ذات معدلات قياسية.

يشار إلى أن مركز الزلزال بالتحديد يقع على بعد حوالي 4 أميال جنوب شرق أوجاي الواقعة على بعد 80 ميلا شمال غرب لوس أنجلوس.

وبحسب البيانات المتوفرة، تبع الزلزال 4 هزات ارتدادية، وبلغت قوة كل منها 3 درجات أو أكثر، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

هذا وقد تشكلت العاصفة الاستوائية "هيلاري" يوم الأربعاء الماضي بعيدا عن ساحل المكسيك الجنوبي على المحيط الهادئ، ويتوقع تفاقم زخمها والاتجاه شمالا نحو شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في وقت لاحق من الأسبوع.

المصدر: الإندبندنت