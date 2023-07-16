 
مباشر

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة سواحل ألاسكا وتحذير من تسونامي

أخبار العالم

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة سواحل ألاسكا وتحذير من تسونامي
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/voyb

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية اليوم الأحد، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأطلق تحذير من موجة تسونامي بعد الزلزال الذي قالت "المسح الأمريكية" إن مركزه يقع على عمق 9,3 كم وعلى بعد 106 كيلومترات جنوب بلدة ساند بوينت البالغ عدد سكانها نحو ألف نسمة.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا