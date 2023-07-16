زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة سواحل ألاسكا وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية اليوم الأحد، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأطلق تحذير من موجة تسونامي بعد الزلزال الذي قالت "المسح الأمريكية" إن مركزه يقع على عمق 9,3 كم وعلى بعد 106 كيلومترات جنوب بلدة ساند بوينت البالغ عدد سكانها نحو ألف نسمة.

#Earthquake (30 minutes ago) M 7.4 - 106 km S of Sand Point, #Alaska. Date: 2023-07-16 06:48:20 (UTC). Location 54.384°N 160.699°W. Depth: 9.3 km. #TSUNAMI warning 1: See https://t.co/hKA6GJSDWA for alert areas. A WARNING FOR SOME AREAS OF ALASKA. pic.twitter.com/pXBFqsQtg4 — Space Science & Technology 🛰️ (@PMagnetE) July 16, 2023

A tsunami warning has been issued following a magnitude 7.4 earthquake in Alaska, according to the United States 🇺🇸 Geological Survey https://t.co/nPNuTUNJgwpic.twitter.com/HGNCPOmk4S — Saad Abedine (@SaadAbedine) July 16, 2023

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

المصدر: وكالات