إيران.. اغتيال ضابط متقاعد في سيستان وبلوشستان

أعلن حاكم مدينة سراوان الإيرانية الحدودية التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان مقتل ضابط متقاعد في منفذ سراوان الحدودي.

وقال حاكم المدينة: "اغتيل ضابط متقاعد في منفذ سراوان الحدودي أمام منزله من قبل مسلحين مجهولين".

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وأضاف: "سنرد على منفذي هذه الجريمة بقوة ولن نسمح لأحد بزعزعة أمن واستقرار المدينة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، القضاء على خلية إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان، كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في جنوب المحافظة.

المصدر: إرنا