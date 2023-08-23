إيران: القبض على 3 عناصر من جماعة "جيش العدل"

أعلنت السلطات الإيرانية إلقاء القبض على "3 أعضاء من خلية إرهابية تابعة لزمرة جيش الظلم" أو ما يسمى بـ"جيش العدل"، من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة إيرانشهر.

وفي تصريحات لوكالة "فارس"، قال قائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة سيستان وبلوشستان، العميد دوست علي جليليان: "إن عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة إيرانشهر، ومن خلال الرصد الاستخباري، اكتشفوا تحركات أعضاء الزمرة الإرهابية في المدينة".

وأردف: "هذه الخلية الإرهابية التي ينتمي أفرادها إلى جماعة جيش الظلم كانت تنوي القيام بعمليات إرهابية على مستوى المدينة والمحافظة، والتي تم تفكيكها بعد التعرف عليها بشكل كامل من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي وقبل أي أعمال تخريبية، وتم القبض عليهم خلال عملية فنية ومعقدة".

وأشار قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان إلى أنه "يجب على أعداء الجمهورية الإسلامية أن يعلموا أن الأمن الاجتماعي هو الخط الأحمر للشرطة، فمن يتسبب في انعدام الأمن الاجتماعي على مستوى المجتمع فإن الشرطة ستتعامل معه بحزم وفقا للقانون".

المصدر: "فارس"