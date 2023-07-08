إيران.. جماعة "جيش العدل" المسلحة تتبنى هجوم زاهدان

تبنت جماعة "جيش العدل" المسلحة في إيران هجوم زاهدان الذي وقع صباح اليوم السبت، وأسفر عن مقتل اثنين من قوى الأمن الداخلي الإيراني، في مقابل تصفية جميع المهاجمين.

وأصدرت العلاقات العامة والإعلام في مقر عمليات "قدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق بيانا، قالت فيه "حاول فريق إرهابي مكون من 4 أشخاص اقتحام مركز الشرطة رقم 16 في زاهدان، لكنه واجه مقاومة بطولية من قبل رجال الشرطة، وتم إحباط هذا العمل الارهابي الأعمى بعد مقتل جميع الإرهابيين".

وأفاد المدعي العام لمدينة زاهدان، شمس آبادي، بأن عنصرين من قوى الأمن الداخلي قتلا في الاشتباك مع المسلحين، مؤكدا أن "الوضع حاليا تحت سيطرة قوات الأمن وإنفاذ القانون".

المصدر: RT + "فارس"