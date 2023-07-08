مراسلنا: مقتل شرطي بهجوم مسلح في مدينة زاهدان الإيرانية (فيديو)

شن مسلحون هجوما على مركز للشرطة في مدينة زاهدان الإيرانية اليوم السبت، أدى إلى مقتل شرطي خلال الاشتباك مع المهاجمين.

ووفقا للإدعاء العام في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، أسفر الهجوم حتى الآن عن مصرع أحد عناصر الشرطة.

وذكرت وكالة "فارس" أن عددا من المسلحين هاجموا صباح اليوم السبت مركز الشرطة رقم 16 في مدينة زاهدان.

وكان المهاجمون مزودين بأحزمة ناسفة حيث بادر اثنان منهم لتفجير نفسيهما.

المصدر: RT + فارس