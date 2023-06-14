إيران..الحرس الثوري يعلن القضاء على خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، القضاء على خلية إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان، كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في جنوب المحافظة.

وفي بيان لها، أعلنت العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري أنه "تم رصد هذه الخلية في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان وتم مباغتتها والقضاء عليها قبل قيامها بأية عملية إرهابية خططت لها".

وأضاف البيان أن "اثنين من الإرهابيين قتلا، وتم القبض على إرهابي ثالث، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين".

المصدر: "فارس"