رئيس وزراء قطر: نشهد تحولات عظيمة في العالم وظهور مراكز عدة للنفوذ

أعلن رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن العالم مر بتحولات عظيمة في السنوات القليلة الماضية، وظهرت مراكز عدة للنفوذ، يمتلك كل منها قوته.

وقال رئيس مجلس الوزراء القطري: "أننا نشهد في العالم، الذي مر بتحولات عظيمة في السنوات القليلة الماضية، ظهور مراكز عدة للنفوذ، يمتلك كل منها قوته السياسية والاقتصادية والتكنولوجية الخاصة".

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وأضاف: "غالبا ما أسأل كيف تمكنت قطر، كدولة صغيرة، من تحقيق التوازن بين اللاعبين الدوليين".

وتابع: "قطر تؤمن بتداخل وترابط المجتمع الدولي، وهذه القناعة تمكننا من إقامة شراكة تجارية قوية مع الصين، مع الحفاظ على تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة".

ونوه بأن قطر توصلت "مع إيران إلى اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة، لنصبح وسيطا رئيسيا في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، ولفتح قناة مالية ستساعد في حل القضايا التي طال أمدها، وهي خطوة نأمل أن تؤدي إلى تفاهمات أكبر بشأن مسألة إيران النووية".

وتأتي هذه التصريحات خلال الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان "الدول الصغيرة واستراتيجيات النجاح في عالم تنافسي"، في فندق "رفلز" في العاصمة سنغافورة.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين مقابل العديد من الإيرانيين المسجونين وإلغاء تجميد ما يقرب من 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني.

المصدر: وزارة الخارجية القطرية