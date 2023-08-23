7 اقتراحات لقادة دول "بريكس" ستغير عالمنا الراهن

أكد قادة مجموعة "بريكس" في الجلسة العامة لقمّتهم في جوهانسبورغ، على أهمية بناء عالم متعدد الأقطاب يستند إلى المرجعية الدولية، ويحقق التكافؤ لجميع الدول.

وفي ما يلي أبرز الاقتراحات والتصريحات التي طرحها القادة:

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: تشكيل لجنة للنقل تعنى بمسألة اللوجستيات، وفي حال الاتفاق على ذلك ترؤس روسيا اللجنة العام المقبل.

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: تعزيز دور العملات الوطنية في التعاملات التجارية، والتحول إلى العملات الرقمية.

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: منفتحون على تحقيق مختلف المشاريع والاتفاقيات الخاصة بالعديد من القطاعات، وندعم مبادرة جنوب إفريقيا لاستحداث لجنة لحقوق المرأة.

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- الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: ندعو للمساواة في شروط إقراض الدول، ويجب ألا تحصل الدول النامية على قروض بفائدة تمثل 7 أضعاف الفوائد التي تحصل عليها الدول الأخرى.

- رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: نقترح تعزيز التعاون الفضائي حيث دعونا لتشكيل مجموعة أقمار صناعية لـ"بريكس"، ونقترح استحداث مركز لأبحاث الفضاء يعود بالفائدة على البشرية جمعاء.

- رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: نقترح منح العضوية الكاملة للدول الإفريقية في مجموعة العشرين.

- الرئيس الصيني شي جين بينغ: نفخر بامتلاكنا معهدا للذكاء الاصطناعي وأن نشارك أصدقاءنا في ذلك، حتى يكون استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر أمنا.

المصدر: RT