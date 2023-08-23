شي يشدد على أهمية الذكاء الاصطناعي ويدعو لجعله أكثر أمنا

اشار الرئيس الصيني شي جين بينغ بكلمة ألقاها في قمة "بريكس" اليوم، إن الذكاء الاصطناعي بقدر ما يمكن أن يأتي به من منافع كبرى، يحمل مخاطر كثيرة في طياته.

وأضاف: "يسعدنا امتلاكنا معهد خاص في هذا المجال وأن نشارك أصدقاءنا ذلك، حتى يكون استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر أمنا".

وقال الرئيس الصيني إن تاريخ البشرية لن يتوقف عند حضارة أو نظام بعينه، ويجب أن تعمل دول "بريكس" في إطار روح الشمولية، مع احترام كافة سبل التطور بصرف النظر عن تبعيتها لأي دولة".

وأضاف: "يجب أن نتخلص من الصراعات بين الحضارات، وأن نستفيد من اللقاءات المختلفة في إطار فعاليات "بريكس".

وحث دول "بريكس" على ضرورة توسيع التعاون في المجالين السياسي والأمني ​​والحفاظ على السلام.

وأشار أيضا إلى أن فكر الحرب الباردة لا يزال قائما حتى اليوم، وأن الوضع الجيوسياسي قاتم.

وأضف أنه "يجب على دول المجموعة الالتزام بدعم توجه مشترك للتنمية السلمية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية".

وانطلقت قمة مجموعة "بريكس" التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا اليوم في جوهانسبورغ، وستستمر حتى غد الخميس.

المصدر: RT