وسائل إعلام أوكرانية: انفجار قوي يهز مدينة كراماتورسك

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار قوي وقع في مدينة كراماتورسك، في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف بجمهورية دونيتسك.

وبحسب صحيفة "سترانا": "هناك تقارير عن انفجارات قوية في كراماتورسك.. والدخان يتصاعد".

ووفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم الإعلان عن حالة تأهب تحذيرا من غارة جوية في الجزء الذي يسيطر عليه نظام كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نظمته كييف على جسر القرم.

وفي ليلة 17 يوليو الماضي، هاجمت أوكرانيا الجسر عبر مضيق كيرتش مرة أخرى، لتشن القوات الروسية بعد ذلك سلسلة من الضربات على مدن أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف، بما في ذلك أماكن إنتاج وتخزين قوارب مسيرة ومستودعات الذخيرة وتخزين الوقود.

وفي صباح يوم 5 أغسطس، على المدخل الجنوبي لمضيق كيرتش، اعتدت قوات كييف على ناقلة النفط الروسية الكبيرة "سيغ" بزوارق مسيرة أوكرانية، فيما لم تسجل إصابات في صفوف طاقمها ولم تتعرض السفينة لأضرار كبيرة.

المصدر: RT