تركيا.. حرائق الغابات في إسطنبول تهدد المباني السكنية

أفادت صحيفة Hürriyet التركية باندلاع حرائق غابات في إسطنبول، واقتراب ألسنة اللهب من المباني السكنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا كبيرا من فرق الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث وتشارك في إخماد الحرائقالتي مازال سبب اندلاعها مجهولا.

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وأغلقت السلطات التركية في وقت سابق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية على خلفية احتدام حرائق الغابات المستمرة في المنطقة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى مدينة جاناكالي شمال غرب البلاد مغلق أمام حركة المرور، كما تم إغلاق مضيق الدردنيل من الجانبين، وإجلاء 1251 شخصا من 9 مناطق.

وتشارك طائرات الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ الروسية في حماية مدينتي تشاناكالي وجشمة التركيتين من حرائق الغابات.

المصدر: وكالات