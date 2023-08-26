الخارجية الأمريكية تنفي التقارير حول مطالبة النيجر بمغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزارة خارجية النيجر تواصلت مع واشنطن وأبلغتها بأنها لم تطلب من الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية: "أبلغت وزارة خارجية النيجر الولايات المتحدة أنها لم تنشر صور الرسالة التي تم تداولها عبر الإنترنت والتي تدعو إلى مغادرة بعض الموظفين الدبلوماسيين. ولم يتم تقديم مثل هذا الطلب إلى الحكومة الأمريكية".

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ووصلت كاثلين فيتزغيبون، السفيرة الأمريكية الجديدة إلى نيامي عاصمة النيجر في 19 أغسطس. وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان أن وصولها "لا يعكس تغييرا في سياسة" الولايات المتحدة، ولكنه "يستجيب للحاجة إلى موظفين لديهم خبرة في هذه الأوقات المعقدة" في البلاد.

وأمهلت وزارة الخارجية في النيجر أمس الجمعة سفراء نيجيريا وساحل العاج، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد صدور مهلة مماثلة لسفيري فرنسا وألمانيا.

ورفضت فرنسا مساء الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.

المصدر: نوفوستي