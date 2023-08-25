بعد فرنسا وألمانيا.. النيجر تطرد سفراء 3 دول وتمهلهم 48 ساعة للمغادرة

أمهلت وزارة الخارجية في النيجر يوم الجمعة سفراء الولايات المتحدة ونيجيريا وساحل العاج، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد صدور مهلة مماثلة لسفيري فرنسا وألمانيا.

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وأكدت الوزارة في بيان أنه نظرا إلى رفض سفير نيجيريا في نيامي الاستجابة لدعوتها إلى إجراء مقابلة يوم الجمعة 25 أغسطس، وتصرفات أخرى من الحكومة النيجيرية تتعارض مع مصالح النيجر، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير محمد عثمان وطلبت منه مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.

كما أصدرت الوزارة بيانا آخر أعلنت فيه منح مهلة بـ48 ساعة للسفير الأمريكي لمغادرة البلاد.

وفي وقت سابق، منح المجلس العسكري في النيجر سفيري فرنسا وألمانيا لدى نيامي مهلة 48 ساعة لمغادرة أراضيها.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.

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ودعا المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو إلى فترة انتقالية من ثلاث سنوات في حين تطالب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالعودة الفورية للنظام الدستوري.

وعقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم هددت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" بالتدخل عسكريا في النيجر، وهو ما نددت به نيامي وشددت على أنه إعلان حرب.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أوضحت أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر "قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء".

المصدر: وكالات