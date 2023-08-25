لجنة التحقيق الروسية تعلن العثور على الصندوقين الأسودين وجثث 10 قتلى جراء تحطم طائرة بريغوجين

أكدت لجنة التحقيق الروسية أنه سيتم التحقيق بدقة في جميع الروايات المحتملة لتحطم طائرة مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، في مقاطعة تفير شمال موسكو.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنه خلال إجراءات التحقيقات الأولية في موقع سقوط الطائرة، تم العثور على جثث 10 قتلى، ويتم إجراء الفحوصات الجينية لتحديد هوياتهم.

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وعثرت اللجنة على أجهزة التسجيل العاملة أثناء الطيران (الصندوقين الأسودين)، ويستمر الفحص الدقيق للمكان، ويتم التحفظ على الأشياء والوثائق المهمة لتحديد جميع ملابسات الحادث.

وكانت هيئة الطيران المدني الروسية أفادت الأربعاء الفائت بوجود عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء، مشيرة إلى مصرعهم جميعا.

وأكدت الهيئة الروسية تواجد بريغوجين والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر"، دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

المصدر: RT