 
مباشر
عاجل
وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآن

وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآن

أخبار العالم

وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vxao

أعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، اليوم الجمعة، عزم بلاده حظر حرق القرآن.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا