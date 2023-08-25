وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآن

تاريخ النشر:25.08.2023 | 10:01 GMT |
آخر تحديث:25.08.2023 | 10:01 GMT | أخبار العالم
أعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، اليوم الجمعة، عزم بلاده حظر حرق القرآن.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المعايير التي أخذت في الاعتبار لدى مناقشة توسع مجموعة "بريكس"، كانت تشمل وزن وهيبة الدولة ومواقفها في الساحة الدولية.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير الروسية.
قامت طائرة "أمبراير" التي كان على متنها مؤسس مجموعة "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، بالصعود والهبوط عدة مرات خلال فترة قصيرة قبل أن تبدأ بالسقوط، حسب بيانات موقع Flightradar.
أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن قواتها نفذت الليلة الماضية ضربة ناجحة لمركز صنع قرار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن حصول ألمانيا واليابان على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، غير مطروح للتداول لـ"أنهما لن تجلبا أي جديد إلى المناقشات هناك".
أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي ليفربول يرفض بيع نجمه المصري محمد صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي.
الشيخوخة جزء لا مهرب منه من حياتنا، ومع ذلك، هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في مدى سرعة تقدمنا في السن ومدة حفاظنا على لياقتنا ونشاطنا، بناء على عادات نمط حياتنا.
نشر موقع "واينت" الإسرائيلي تقريرا سريا سمح بكشف تفاصيله يوم الخميس، أنه تم اعتقال 4 إسرائيليين يزعم أنهم تلقوا أسلحة إيرانية الصنع من حزب الله.
أعلن البنتاغون اليوم الخميس عدم امتلاكه أي معطيات تدعم فرضية أنّ الطائرة التي كان مؤسس مجموعة "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين على متنها، وتحطّمت الأربعاء، قد أُسقطت بصاروخ أرض-جو.
دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للاستناد للحقائق فيما يتعلق بحادثة تحطم طائرة مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، وليس لما تقوله وسائل الإعلام الغربية.
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في قمة "بريكس"، اليوم الخميس، عن مشروع الضبعة النووية في مصر والتعاون معها في مجال الطاقة النووية.
لخص وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي نتائج قمة بريكس ولقاءاته مع نظرائه والوفود المشاركة فيها.
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قبول مصر، اليوم الخميس، في مجموعة "بريكس" بعد إعلان ذلك جلال اجتماع للمجموعة في جنوب إفريقيا.
قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين قدم مساهمة كبيرة في العملية العسكرية الخاصة، مبينا أن وفاته تعتبر خسارة كبيرة لروسيا.
بعث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، برقية تعزية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود.
أصدرت جنيفر هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني لكرة القدم بيانا رسميا الأربعاء، ردت خلاله على واقعة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني معها خلال نهائي بطولة كأس العالم للسيدات.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
دعت مجموعة "بريكس" في قمتها في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر.
أعلنت الجزائر أنها "أخذت علما " بقرار قمة بريكس قبول عضوية 6 دول جديدة في المجموعة ليست من ضمنهم، مؤكدة أن إمكانياتها ومكانتها وموقعها الجغرافي تخلق فرصا للتعاون والشركة.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي مساء اليوم لقطات تظهر سقوط طائرة في مقاطعة تفير الروسية يقال إن مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين كان على متنها.
مع بداية العام المقبل 2024 سيتوسع نطاق مجموعة "بريكس" ليشمل 6 دول جديدة، منها 3 دول عربية، وهي الإمارات والسعودية ومصر، التي تصنف من الاقتصادات الرائدة في العالم.
أصدرت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، إليز ستيفانيك، بيانا بشأن الاعتقال الرابع للرئيس السابق دونالد ترامب، واصفة ذلك بـ"غير الدستوري وغير المسبوق".
أكد أحمد سمسم، الذي حكم عليه بالسجن 8 سنوات بتهمة القتال في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، أن الاستخبارات الدنماركية جندته كمخبر ومن ثم رفع ضدها دعوى بدأت جلساتها الخميس في كوبنهاغن.
أفاد مراسل RT فجر يوم الجمعة، بأن السلطات أطلقت سراح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعدما سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأمريكية.
ضربت مكة المكرمة عاصفة قوية، ما أدى إلى صعوبة تواجد بعض المعتمرين بالحرم، وفقا لما أظهرته بعد الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعة من الشبان يطلقون على أنفسهم اسم "جنود الرب" وهم يهاجمون ملهى وسط العاصمة اللبنانية بيروت بحجة وجود مثليين داخله.
تستهدف المملكة العربية السعودية استقطاب نجم جديد لدوري روشن للمحترفين لكرة القدم، من خلال ضم نادي اتحاد جدة للمصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول.
في مؤتمره الصحفي بجوهانسبورغ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الدول الإفريقية تشعر بأنها تستغل من قبل الغرب، وإن هذا الوضع لا بد وأن ينتهي.
كشفت تقارير صحفية، عن تقدم صفقة انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى نادي الاتحاد السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
علقت وزارة الخارجية الأمريكية على قبول مجموعة "بريكس" انضمام أعضاء جدد إليها، قائلة إن واشنطن تعتبر أن للدول الحق في اختيار الشركاء والجمعيات بشكل مستقل.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عاماً اعتبارا من 19 سبتمبر 2023.
اعتمد زعماء دول "بريكس" - روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا - بيانا في ختام القمة الخامسة عشرة للمجموعة والتي عقدت على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة في جنوب إفريقيا.
أفاد موقع وكالة "فونتانكا" الروسية باستحالة التعرف بصريا على جثث ركاب الطائرة التي تحطمت الأربعاء في مقاطعة تفير شمال موسكو، والتي كان على متنها مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين.
نفى مصدر سعودي مسؤول الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" والمتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود السعودية - اليمنية.
أعرب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عن تقديره لموافقة مجموعة "بريكس" على ضم بلاده إلى المجموعة.
كشف مراسل موقع UOL البرازيلي في جنيف جميل تشاد أسماء الدول التي ستقبل عضويتها في مجموعة "بريكس"، وفق مسودة بيان ختامي للمجموعة اطلع عليه.
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة تعتبر أكبر شريك تجاري لمجموعة "بريكس"، مؤكدا ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة واحترام سيادة الدول واستقلالها.
في تصريح أعرب فيه عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طبيعة عمل بريغوجين في إفريقيا.
أضاء مقر شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة في مدينة سان بطرسبورغ، نوافذه على شكل صليب، وذلك بعد الإعلان عن مصرع يفغيني بريغوجين ومرافقيه جراء تحطم طائرتهم الخاصة.
كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم لويس روبياليس المتورط بفضيحة بعد تقبيله اللاعبة هيرموسو على شفتيها عقب فوز "لا روخا" بمونديال السيدات، سيستقيل من منصبه.
كشفت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، يوم الخميس، أن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، أبدى موافقته على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي.
قفزت العملة التركية أمام العملات الرئيسية، في تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 7.5% مرة واحدة.
أكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو.
علق وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والباحث والكاتب الإسلامي سعد الفقي، على إعلان ظهور ما يسمي بـ"البقرة الحمراء" التي أثارت جدلا واسعا الفترة الأخيرة في إسرائيل.
يحلو لهوليوود أن تنتج أفلاما عن تعرض واشنطن والبيت الأبيض لهجات إرهابية مبتكرة، لكن لا يخطر ببال أحد أن يتم احتلالها وإحراق البيت الأبيض، إلا أن هذا الأمر حدث بالفعل!
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين وبعض أعضائها في مقاطعة تفير الروسية.
علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية، على ظهور "البقرة الحمراء" التي أثارت جدلا واسعا الفترة الأخيرة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر وسائر العالم العربي.
اعتبر الضابط السابق في البحرية الأمريكية، ماثيو هو، أنه بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية، لن تكون أوكرانيا دولة مستقلة، لأنها ستعتمد بشكل كامل على دعم البنوك الأمريكية المالي.
انتقدت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال مقابلة على "القناة 12" العبرية.
وفيما لا يزال التحقيق جاريا في أسباب تحطم طائرة مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني برغوجين خرجت عواصم غربية باستنتاجاتها.
تم العثور على أحد أجزاء الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء، والتي كان على متنها مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وذلك على بعد نحو كيلومترين من مكان التحطم.
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا تزامنا مع عيد استقلال أوكرانيا.
أعلن نادي الرجاء المغربي لكرة القدم بشكل رسمي، يوم الخميس، انفصاله بالتراضي عن اللاعب المصري عمرو وردة الذي انضم للفريق قبل 12 يوما فقط.
وافقت اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة في مصر، على الطلب المقدم من شركة "چي في للاستثمارت" لإقامة مدينة جديدة تسمى "طربول".
أعلنت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، أن مجموعة "بريكس" تدمر الاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي يورط فيه المرشحون الرئاسيون الأمريكيون الدولة أكثر في النزاع الأوكراني.
أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، يوم الخميس، مبادرة "اقرأوه لتفهموه"، للرد على تكرار حرق نسخ من المصحف في عدة دول أوروبية.
حذرت صحيفة The Hill الأمريكية من أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي أمام خيار وحيد لضمان عدم انهيار أوكرانيا، وهو استعادة شبه جزيرة القرم ذات الموقع الاستراتيجي في منطقة البحر الأسود.
لن تظهر علامات سرطان البروستات إلا بعد أن تتضخم البروستات بشكل كبير بحيث تؤثر على مجرى البول.
حسم مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الجدل المثار حول إمكانية تعاقد فريقه مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وجه السفير الصيني في مصر لياو ليتشيانج، التهنئة إلى مصر بعد دعوتها إلى الانضمام للعضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، اليوم الخميس.
ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حادث تحطم الطائرة التي كان بريغوجين على متنها وأدى لمقتل جميع ركابها الـ10.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة "بريكس" أن الغرب يحاول استخدام "قواعده" بدلا من القوانين ليسرق الموارد من الدول النامية وأن لدى روسيا الكثير مما يمكنها تقديمه للشركاء.
وفقا للأطباء يمكن أن يقي البطيخ الأحمر من بعض الأمراض على الرغم من أن الماء يشكل 90%، لأنه مخزون للفيتامينات والعناصر المعدنية.
حسمت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، الجدل حول استئجار ميناء الخُمس الليبي من طرف الجيش التركي.
قتل 10 أشخاص في تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تفير الروسية، قالت سلطة الطيران المدني الروسية إن اسم مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان بين قائمة الركاب.
بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس بعدما قام الأخير بتقبيل النجمة الإسبانية هيرموسو على شفتيها عقب نهائي مونديال السيدات.
أفادت تقارير إعلامية، الخميس، باختفاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث تعذر على القوى الأمنية إبلاغه بموعد جلسة استجوابه أمام القضاء اللبناني في 29 أغسطس الجاري.
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الهدف الرئيسي لمجموعة "بريكس" هو قيادة متعددة الأطراف من الأقطاب الكبرى من أجل تحقيق توازن يحقق المصالح المشتركة للدول.
التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
تحدت شاهد عيان لـRT، عن حيثيات اللحظات الأولى لسقوط طائرة ركاب مملوكة ليفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير شمالي موسكو، مشيرا إلى سماع دوي انفجار قبل سقوطها.
كشف مهاجم إنتر ميامي، ليوناردو كامبانا، دور زميله ليونيل ميسي في عودة فريقهما في النتيجة بعد التأخر بهدفين أمام سينسيناتي في نصف نهائي كأس الولايات المتحدة لكرة القدم، يوم الخميس.
حذرت دراسة من أن مشروبات الطاقة يمكن أن تحمل أخبارا سيئة عن خطر الإصابة بجلطات الدم.
كشفت بيانات وزارة المالية المصرية ارتفاع إيرادات البلاد الضريبية خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي بنسبة 28.6%، على أساس سنوي، لتتجاوز التريليون جنيه لأول مرة في تاريخها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 42 طائرة بدون طيار أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.
قال موقع "Rue 20" المغربي إن دوار أزغار أمسليتن بإقليم تارودانت جنوب المملكة، شهد يوم الخميس مواجهات عنيفة بين ساكني الدوار ورعاة رحل قدموا إلى المنطقة.
أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن مجموعة "مارون" في قوات النخبة الأوكرانية تكبدت خسائر بالآلاف في مقاطعة زابوروجيه بعد زج حوالي ثلثي عددهم في ساحة القتال.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أضخم صفقة غاز طبيعي جديدة بين مصر وإسرائيل تقوم بموجبها تل أبيب بتصدير كميات أكبر من الغاز إلى القاهرة التي تعاني حاليا مشكلة طاقة أكبر.
تعرضت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة أحد أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى القرصنة خلال الساعات القليلة الماضية.
سجل المهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، هدفا خرافيا لفريقه اتحاد جدة في مرمى الرياض، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن في إطار الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.
نشرت برونا بيانكاردي صديقة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال السعودي مقطع فيديو تشيد فيه بكرم الشعب السعودي وتدعو أصدقاءها لزيارة المملكة.
قاد الرئيس المصري على مدى 5 سنوات جهود بلاده لضمها إلى أحد أبرز التكتلات الدولية اليوم وهو مجموعة "بريكس"، التي فتحت أمس بابها أخيرا أمام 6 دول بينها مصر.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "إن إجراء مبادلة في عضوية حلف الناتو مقابل أراضينا لا يمكن وضعها في إطار المحادثات الصادقة، وإنما هي استفزاز مصطنع أو ربما غير مصطنع".
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قذائف اليورانيوم التي تزود بها الدول الغربية أوكرانيا، ستعجل أراضيها "غير صالحة للعيش".
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بمؤتمر صحفي لخص فيه نتائج قمة "بريكس" اليوم، عن اتفاقات تم التوصل إليها مع دول المجموعة لتعزيز الروابط المالية للمجموعة والابتعاد عن الدولار.
بسبب الجزائر.. قررت منظمة "الجيش السري" الإرهابية، وكانت تضم في صفوفها ضباطا في الجيش الفرنسي قتل شارل ديغول، رئيس البلاد وصاحب الفضل في تحرير فرنسا من النازية .
تستمر إيران في تطوير وسائل التدمير الفائقة الدقة التي تزود بها أنواع مختلفة من المسيّرات.
هرب جو بايدن وابنه من الإدانة في تورطهما مع أوكرانيا والصين وروسيا وكازاخستان ورومانيا في استغلال النفوذ. فلماذا حصل ذلك؟ غريغ جاريت يجيب في فوكس نيوز.
أعلن ميخائيل فيودوروف وزير المبتكرات والعلوم والتكنولوجيا الأوكراني أن أوكرانيا قامت بتصنيع درون "برقون" الانتحاري الذي يعتبر صنواً لمسيّرة "لانتسيت" الروسية الحوامة الانتحارية.
يحدث فشل القلب بعد تلف طويل الأمد للعضو، وغالبا ما يكون تتويجا لحالات مختلفة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
تعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ وحارسه لموقف محرج خلال قمة بريكس، حيث منعت قوات الأمن حارس الرئيس من متابعة شي لحظة دخوله القاعة للترحيب بنظيره من جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.
قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أربع ساعات لشحن هاتف "آيفون" من صفر إلى 100%.
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي في مصر كريم العمدة أن القاهرة مهتمة كثيرا بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مشيرا إلى أنها أحد أعضاء آلية "بريكس بلس".
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "لم يتفاجأ" بتحطم الطائرة الخاصة في مقاطعة تفير الروسية، والتي كان مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، ضمن قائمة ركابها.
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا فاديم كوليت، أن طائرة من طراز "إف-16" تابعة لـ "التحالف الدولي"، اقتربت بشكل خطير من مقاتلة "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية.
علق خبير المياه المصري نادر نور الدين على تصريحات هامة وخطيرة أطلقها وزير الري المصري هاني سويلم يوم الثلاثاء، مفادها أن بلاده تقترب من "خط الشح المائي".
أعلن اتحاد المصارعة الاستعراضية WWE عن وفاة المصارع براي وايت المعروف بـ "ذا فيند" عن عمر يناهز 36 عاما، وهو ما أصاب جمهور المصارعة وعشاق براي وايت بالصدمة.
أعلن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، أنه سيبدأ ببيع البضائع التي تحتوي على الصورة الجنائية لوالده.
نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقارير إعلامية، تفيد بأن إسرائيل نفذت 25 هجوما على الأراضي السورية منذ بداية العام 2023.
أعلنت نيامي يوم الخميس أن النظام العسكري الحاكم منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم قبل شهر تقريبا، أجاز لجيشي بوركينا فاسو ومالي التدخل في النيجر في حال تعرضت لعدوان.
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