ناشط هولندي من اليمين المتطرف يمزق نسخة من القرآن ويدوس عليها أمام سفارة تركيا في لاهاي

أقدم الناشط الهولندي من اليمين المتطرف إدوين فاغنسفيلد، الجمعة، على تمزيق نسخة من القرآن والدوس عليها خلال مظاهرة أمام سفارة تركيا في لاهاي، ما أثار غضب مشاركين في مظاهرة مضادة.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن إدوين فاغنسفيلد الذي يقود الفرع الهولندي لحركة "بيغيدا" اليمينية المتطرفة، مزق نسخة من القرآن برفقة شخصين آخرين.

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و"بيغيدا" أو "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" هي حركة عنصرية انطلقت من مدينة دريسدن الألمانية عام 2014 بفعل تدفق المهاجرين، وهي تحذر من "أسلمة الغرب" وتدعو لطرد المسلمين من أوروبا.

وأغلقت الشرطة الهولندية الطريق المؤدي إلى الشارع الذي تقع فيه السفارة التركية حيث تم تنظيم تظاهرة مضادة شارك فيها نحو 50 شخصا قام بعضهم بإلقاء الحجارة على فاغنسفيلد عندما بدأ بتمزيق صفحات من المصحف.

وتدخل نحو 20 شرطيا مزودين بالدروع والهراوات مع محاولة البعض مطاردة الناشط المتطرف أثناء مغادرته.

وكانت الحكومة الهولندية قد دانت تنظيم هذه التظاهرة، لكنها قالت إنها لا تملك صلاحيات قانونية لمنعها.

كما انتقدت وزيرة العدل الهولندية المولودة في تركيا ديلان يشيلغوز زيغيريوس، تمزيق المصحف، معتبرة أنه تصرف "مثير للشفقة"، لكنها أشارت إلى أن قوانين البلاد تسمح بمثل هذه التظاهرة.

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ومع ذلك، يواجه فاغنسفيلد المحاكمة بسبب إدلائه بتعليقات خلال تظاهرة مماثلة في يناير عندما مزق نسخة من المصحف أمام البرلمان وشبهه بكتاب "كفاحي" لأدولف هتلر.

وقال حينها: "القرآن كتاب فاشي.. إنه سيء مثل "كفاحي".. أتباعه لديهم نفس عقيدة هتلر"، وخلال تظاهرة الجمعة ارتدى فاغنسفيلد قميصا حمل عبارات تكرر هذا الادعاء.

ووقعت أعمال تدنيس مماثلة لمصاحف في دول أوروبية عدة مؤخرا، ففي أواخر يوليو، أضرم رجلان النار في نسخة من القرآن أمام برلمان السويد إضافة إلى حوادث مشابهة في الدنمارك هذا العام.

وأثارت هذه التظاهرات الغضب والاستنكار في الدول المسلمة.

ورفعت السويد الخميس مستوى التحذير من خطر تعرضها لـ"هجمات إرهابية" بسبب إحراق نسخ من القرآن على أراضيها، مشيرة إلى أن "التهديد الإرهابي" في البلاد "سيستمر فترة طويلة".

جدير بالذكر أن روسيا جددت مؤخرا رفضها المساس بالكتب السماوية ومشاعر المؤمنين بمن فيهم المسلمون، خاصة مع تحول عمليات حرق القرآن إلى ظاهرة في دول غربية.

المصدر: أ ف ب