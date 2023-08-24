سياسي فرنسي: انضمام دول جديدة إلى "بريكس" ثورة عالمية وعلامة على ضعف الولايات المتحدة

اعتبر زعيم حركة "الوطنيون" الفرنسية، فلوريان فيليبو، أن انضمام دول جديدة إلى مجموعة "بريكس" يدل على ثورة عالمية وضعف الولايات المتحدة.

وقال فيليبو على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ثورة جيوسياسية عالمية! أعلنت قمة "بريكس" للتو قبول 6 دول كأعضاء جدد في المجموعة اعتبارا من 1 يوليو 2024: الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات!".

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وأشار إلى أنه من الآن، أصبحت 6 من أكبر 9 دول منتجة للنفط جزءا من مجموعة "بريكس"، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الولايات المتحدة.

ومن جهتها أكدت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، أن مجموعة "بريكس" تدمر الاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي يورط فيه المرشحون الرئاسيون الأمريكيون الدولة أكثر في النزاع الأوكراني.

وأعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن "بريكس" (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) دعت الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها.

وأضاف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أن العضوية للأعضاء الجدد ستكون سارية بدءا من مطلع العام القادم (1 يناير 2024).

المصدر: نوفوستي