أعلنت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، أن مجموعة "بريكس" تدمر الاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي يورط فيه المرشحون الرئاسيون الأمريكيون الدولة أكثر في النزاع الأوكراني.

وأشارت تايلور غرين على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إلى أن جميع المرشحين خلال المناظرة الأخيرة كانوا من "المحافظين الجدد العنيفين الذين يسعون إلى زج أمريكا بشكل أكثر في الحرب بأوكرانيا".

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وأكدت أن "التهديد الحقيقي" للولايات المتحدة هو مجموعة "بريكس"، التي يمكن أن "تقوض الاقتصاد الأمريكي وتدمر الدولار".

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن مجموعة "بريكس" لا تطمح لأن تصبح "قوة جماعية مهيمنة جديدة"، واستبدال آليات العمل الدولي. كما أنها مستعدة للاستجابة لضرورة أن تصبح "إحدى ركائز النظام العالمي الجديد متعدد المراكز والأكثر عدلا".

المصدر: RT