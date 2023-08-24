 
مباشر

إسرائيل.."الشاباك" يعارض تشكيل لجنة تحقيق بشأن برنامج "بيغاسوس" التجسسي

أخبار العالم

إسرائيل..
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vx7h

أبلغ جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الأمن القومي، معارضته مقترح وزير القضاء، منح صلاحية التحقيق، للجنة ستفحص تطبيق التجسس "بيغاسوس".

ومن المتوقع أن يقترح وزير القضاء ياريف ليفين، الأحد المقبل، على الحكومة، منح صلاحية التحقيق، للجنة ستفحص قضية تطبيق التجسس "بيغاسوس".

ويعد تطبيق "بيغاسوس" برنامج تجسس، طورته شركة "NSO" التكنولوجية.

وعبر جهاز "الشاباك"، لبنيامين نتنياهو، ولمجلس الأمن القومي معارضته مقترح ليفين، لتشكيل اللجنة لعدة أسباب، منها الكشف عن القدرات التي يستخدمها، نتيجة لإثارة الموضوع، على جدول أعمال الرأي العام الإسرائيلي، ما قد يؤدي إلى فضح الأسرار.

إقرأ المزيد
كيف يعمل برنامج التجسس
كيف يعمل برنامج التجسس "بيغاسوس" لاختراق هواتف ضحاياه؟
إقرأ المزيد
"لوموند": المغرب استخدم برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي لمراقبة ماكرون

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا