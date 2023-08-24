إسرائيل.."الشاباك" يعارض تشكيل لجنة تحقيق بشأن برنامج "بيغاسوس" التجسسي

أبلغ جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الأمن القومي، معارضته مقترح وزير القضاء، منح صلاحية التحقيق، للجنة ستفحص تطبيق التجسس "بيغاسوس".

ومن المتوقع أن يقترح وزير القضاء ياريف ليفين، الأحد المقبل، على الحكومة، منح صلاحية التحقيق، للجنة ستفحص قضية تطبيق التجسس "بيغاسوس".

ويعد تطبيق "بيغاسوس" برنامج تجسس، طورته شركة "NSO" التكنولوجية.

وعبر جهاز "الشاباك"، لبنيامين نتنياهو، ولمجلس الأمن القومي معارضته مقترح ليفين، لتشكيل اللجنة لعدة أسباب، منها الكشف عن القدرات التي يستخدمها، نتيجة لإثارة الموضوع، على جدول أعمال الرأي العام الإسرائيلي، ما قد يؤدي إلى فضح الأسرار.

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المصدر: وكالات