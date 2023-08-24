البيت الأبيض: ستبقى أصول روسيا في 4 دول أوروبية مجمدة حتى تعويض ما لحق بأوكرانيا من أضرار

أعلن البيت الأبيض أن الأصول الروسية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ستبقى مجمدة حتى تدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا عن "الأضرار التي لحقت بها".

ودعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، نظراءه من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إلى البيت الأبيض.

إقرأ المزيد

وقالت الإدارة الأمريكية في بيان إن "المستشارين أكدوا أن الأصول السيادية لروسيا في الولايات القضائية لبلدانهم ستبقى مجمدة حتى تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا".

وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة ضد روسيا طالت أصول البنك المركزي ورجال أعمال ومستثمرين روس في الدول الغربية.

ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ "السرقة"، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لا تستهدف الأموال الخاصة فحسب، وإنما أصول الدولة الروسية أيضا.

المصدر: RT