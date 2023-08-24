المدعية العامة بمقاطعة فولتون تقترح بدء محاكمة ترامب في خريف 2023

اقترحت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، بولاية جورجيا، فاني ويليس، بدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل الموعد المحدد في 23 أكتوبر 2023 بدلا من أوائل مارس 2024.

وأشار نص وثيقة أصدرتها مقاطعة فولتون إلى أن "ولاية جورجيا، ممثلة بالمدعي العام للمقاطعة فاني ويليس، تطلب تحديد موعد بدء المحاكمة في 23 أكتوبر، خلال جلسة المحكمة المقبلة وأن القرار بشأن اختيار التاريخ مرتبط بطلب المحامي كينيث تشيسيبرو".

وقال دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه "كافح من أجل انتخابات نزيهة، ولذلك سيكون فخورا بالاعتقال في ولاية جورجيا"، حيث تم فتح قضية ضده حول التدخل في انتخابات 2020. منتقدا المدعية بمقاطعة فولتون، بأن وجودها ليس مكسبا للولايات المتحدة. معتبرا أن المنطقة تحت إدارتها شهدت تدهورا أمنيا وزيادة في الجرائم.

كما وافق محامو ترامب بالفعل على دفع كفالة قدرها 200 ألف دولار له.

هذا واقترحت المدعية العامة مقاطعة فولتون، في وقت سابق، عقد أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، والنظر في قضية التدخل بانتخابات 2020، في 4 مارس 2024.

إقرأ المزيد

المصدر: RT