ترامب يلغي مؤتمرا صحفيا بشأن تقرير خاص بانتخابات 2020 في ولاية جورجيا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا الاثنين المقبل لنشر تقرير عن انتخابات 2020 في جورجيا، قائلا إن محاميه سيضعون حججه في ملفات المحكمة بدلا من ذلك.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين، لإصدار تقرير مفصل من 100 صفحة حول ما وصفه بـ "تزوير الانتخابات" في ولاية جورجيا خلال انتخابات 2020 التي خسرها أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ووجهت لترامب تهمة في جورجيا، وفي محكمة فيدرالية بمحاولة نقض نتائج الانتخابات.

وقال ترامب في موقع "تروث سوشيال": "بدلا من إصدار التقرير الخاص بالانتخابات الرئاسية المزورة والمسروقة في جورجيا 2020 يوم الاثنين، يفضل المحامون وضع هذا على ما أعتقد كدليل قاطع لا يمكن دحضه على تزوير الانتخابات ومخالفات في الملفات القانونية الرسمية".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "لذلك، لم يعد المؤتمر الصحفي يوم الاثنين المقبل ضروريا".

وفي وقت سابق، كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن المدعين العامين في أتلانتا بولاية جورجيا، يمتلكون أدلة تظهر تلاعب فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ومنذ خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكي عام 2020، ادعى ترامب مرارا وتكرارا أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق.

المصدر: رويترز