إدانة جديدة لترامب قد تؤدي لأول محاكمة متلفزة في تاريخ الولايات المتحدة لرئيس سابق

وافقت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا على توجيه لائحة من 10 تهم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية اقتحام الكونغرس ومحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020.

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وأظهرت مساء أمس الاثنين، لقطات تلفزيونية من محكمة في أتلانتا، مساء أمس الاثنين القاضي خلال توقيعه النتائج التي توصلت إليها الهيئة. ويمهد ذلك لصدور لائحة اتهام تطال عددا كبيرا من المتهمين.

في غضون ذلك، تم إمهال ترامب و18 شخصا اتهموا معه على خلفية ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتى تاريخ 25 أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا، بحسبما أعلنت المدعية العامة المكلفة بالملف فاني ويليس.

وقالت المدعية العامة التي تحقق في الملف منذ عام 2021، إنها تريد أن تتم المحاكمة في هذه القضية "في غضون 6 أشهر".

وستكون هذه رابع لائحة اتهام ترفع ضد ترامب هذا العام، الأمر الذي قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأمريكي، تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.

ويتوقع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة لمنطقة أتلانتا، فاني ويليس، الادعاءات ضد ترامب وعدد من المتآمرين معه في قضية واحدة، في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصارا باسم ريكو) لولاية جورجيا.

وتشكل الولاية الجنوبية التي فاز بها الرئيس جو بايدن بأقل من 12000 صوت عام 2020، أخطر تهديد لحرية ترامب بينما يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه عام 2024.

وحتى لو تم انتخابه، لن يتمتع ترامب في جورجيا بأي من السلطات التي يتمتع بها الرؤساء في النظام الفدرالي لإصدار عفو عن النفس أو جعل المدعين يسقطون القضايا.

من جهته، قال ترامب في منشور على صفحته بموقع "تروث سوشال" إن الأمر سخيف، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بالفاشل، لعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.

وكتب الرئيس السابق: "أولئك الذين زيفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون (..) وهم من تجب مقاضاتهم".

المصدر: أ ف ب