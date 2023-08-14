وصفه بالحاكم الفاشل.. ترامب يطالب شاهدا رئيسيا بعدم الإدلاء بشهادته في تحقيق جورجيا

هاجم رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب، نائب حاكم ولاية جورجيا السابق جيف دنكان وطالبه بعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى بمقاطعة فولتون في تحقيق نتائج انتخابات 2020.

ووفق ما أورده موقع "أكسيوس" الأمريكي، نشر ترامب على حسابه الشخصي بمنصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، "أقرأ تقارير تفيد بأن نائب حاكم جورجيا السابق الفاشل جيف دنكان، سيدلي بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة فولتون".

وأضاف: "لا ينبغي له ذلك.. أنا أعرفه بالكاد.. لكنه كان منذ بداية الملاحقة السياسية هذه كارثة بغيضة لأولئك الذين يبحثون في تزوير الانتخابات الذي حدث في جورجيا".

والسبت، قال دنكان الذي انتقد مزاعم ترامب بشأن "تزوير الانتخابات" عام 2020، إنه استدعي للمثول يوم الثلاثاء أمام هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة فولتون.

وكتب دنكان في منشور على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "يجب على الجمهوريين ألا يسمحوا بالخلط بين الصدق والضعف".

I can confirm that I have been requested to testify before the Fulton County grand jury on Tuesday. I look forward to answering their questions around the 2020 election.



Republicans should never let honesty be mistaken for weakness. https://t.co/3j73O1kLNj — Geoff Duncan (@GeoffDuncanGA) August 12, 2023

وأفاد موقع "أكسيوس" بأن المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس، تستعد لإصدار قرار اتهام بشأن جهود ترامب المزعومة للتلاعب بنتائج الانتخابات.

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ويأتي منشور ترامب الاثنين على منصته الخاصة، بعد أيام من تحذير القاضية المشرفة على محاكمة منفصلة تتعلق بالتحقيق الفيدرالي في جهوده المزعومة لتغيير نتائج انتخابات 2020، من الإدلاء بـ"تصريحات تحريضية" يمكن أن تخيف الشهود في تلك المحاكمة.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان خلال جلسة استماع، الجمعة، إن أي ظهور للتأثير على الشهود سيزيد من الحاجة إلى محاكمة سريعة.

إلى ذلك، ذكر "أكسيوس" في تقرير منفصل أن وقائع محاكمة ترامب المحتملة في جورجيا ربما تبث على شاشات التلفزيون إذ يشترط قانون جورجيا السماح بالكاميرات أثناء الإجراءات القضائية بموافقة القاضي.

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وبحسب موقع "أكسيوس" انخفض انتباه الجمهور إلى إشكاليات ترامب القانونية مع كل لائحة اتهام لاحقة.

ويواجه ترامب بالفعل 3 محاكمات جنائية، في واشنطن بسبب الجهود المبذولة لتغيير نتائج انتخابات 2020، وفي فلوريدا بسبب احتفاظه بوثائق سرية، وفي نيويورك بسبب دفع أموال سرية مزعومة، ودفع ترامب ببراءته في الاتهامات المنسوبة إليه بالقضايا الثلاث.

كما أنه يواجه لائحة اتهام رابعة بولاية جورجيا في تحقيق بشأن محاولة تغيير نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية عام 2020.

المصدر: "أكسيوس" + وكالات