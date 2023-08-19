ترامب يهاجم المدعية العامة بمقاطعة فولتون: "وجودها ليس مكسبا للولايات المتحدة"

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مدعية مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، فاني ويليس، معتبرا أن المنطقة تحت إدارتها شهدت تدهورا أمنيا وزيادة في الجريمة.

وكتب ترامب في موقع "تروث": المدعية العامة الفاشلة فاني ويليس سمحت بتحول مقاطعة فولتون، لمنطقة حرب، حيث ارتفعت معدلات جرائم القتل والعنف لمستويات غير مسبوقة، في حين أن القليل منهم ينال الجزاء.

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن وجود شخص مثل ويليس، ليست مكسبا للولايات المتحدة.

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واقترحت ويليس في وقت سابق تحديد تاريخ 4 مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2020، والتي شارك فيها ترامب.

المصدر: ريا نوفوستي