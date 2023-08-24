الأمم المتحدة: عدد القتلى منذ بداية الأزمة الأوكرانية نحو نصف مليون شخص

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، اليوم الخميس، إن عدد القتلى منذ بداية الأزمة الأوكرانية قد يصل إلى نصف مليون شخص، دون أن تحدد مصدر البيانات المقدمة.

وذكرت ديكارلو: "الأرقام مروعة.. وفقا للجنة حقوق الإنسان (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان)، قتل ما لا يقل عن 9444 مدنيا، من بينهم 545 طفلا".

وأضافت: "في الواقع، قد تكون الأرقام أعلى وفقا لبعض التقديرات، العدد الإجمالي للقتلى من المدنيين والعسكريين من الجانبين يصل إلى نصف مليون". ولم تحدد مصدر هذه البيانات.

ووفقا لأحدث تقرير منشور للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حتى 30 يوليو، تقدر المنظمة أنه "منذ فبراير من العام الماضي، قتل ما مجموعه 9369 مدنيا وأصيب 16646 آخرون".

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المصدر: نوفوستي