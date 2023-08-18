الأمم المتحدة: أكثر من 2400 شخص قتلوا جراء العنف في هايتي منذ يناير

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 2400 شخص قتلوا في هايتي منذ مطلع العام الجاري نتيجة أعمال العنف وسطوة العصابات.

قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إنه "بين الأول من يناير و15 أغسطس من هذا العام قتل 2439 شخصا على الأقل وجرح 902 آخرون".

وأفادت بأن أكثر من 350 شخص قتلوا في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون على أيدي السكان المحليين والجماعات الأهلية.

يذكر أن العصابات تسيطر على هايتي، ويقدر الخبراء أنها تسيطر الآن على حوالي 80٪ من العاصمة بورت أو برنس.

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لا يوجد سوى حوالي 10 آلاف شرطي لأكثر من 11 مليون شخص في البلاد.

وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على نشر قوة متعددة الجنسيات في هايتي لمحاربة العصابات بأسلحة متطورة وإعادة الأمن إلى الدولة الكاريبية.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها على مغادرة هايتي في أقرب وأسرع وقت ممكن، بسبب "انتشار عمليات الخطف والجريمة والاضطرابات المدنية، وكذلك البنية التحتية المتخلفة للرعاية الصحية".

المصدر: RT + "أ ف ب"