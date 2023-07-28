واشنطن توجه نداء عاجلا لمواطنيها في هايتي وتطالبهم بمغادرتها في أسرع وقت

حثت وزارة الخارجية الأمريكية مواطني الولايات المتحدة على مغادرة هايتي في أقرب وأسرع وقت ممكن.

ووفقا للوزارة، يسري إشعارها المذكور على موظفي الحكومة الأمريكية في هايتي من غير الموظفين الرئيسيين، وكذلك على أفراد أسرهم.

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وشددت الخارجية الأمريكية، على ضرورة قيام مواطني الولايات المتحدة الذين لا يعملون لحساب الحكومة، بمغادرة هايتي في أقرب وقت ممكن "في وسائل النقل التجارية أو وسائل النقل الخاصة الأخرى".

وبررت الخارجية الأمريكية، طلبها هذا "بانتشار عمليات الخطف والجريمة والاضطرابات المدنية، وكذلك البنية التحتية المتخلفة للرعاية الصحية في هايتي".

المصدر: نوفوستي