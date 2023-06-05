ارتفاع حصيلة الفيضانات العارمة في هايتي إلى 42 قتيلا (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت هايتي يوم السبت الماضي إلى 42 قتيلا، فيما لا يزال 11 شخصا آخرين في عداد المفقودين، حسبما أفادت السلطات يوم الاثنين.

وقالت وكالة الحماية المدنية في هايتي إن 85 شخصا على الأقل أصيبوا وإن الفيضانات غمرت أكثر من 13600 منزل، ما أجبر السكان على النزوح.

وصرح مسؤولون بأن الأمطار هطلت بغزارة شديدة على مناطق غرب وشمال غرب وجنوب شرق ووسط هايتي.

وتحسن الطقس منذ ذلك الحين، غير أن العديد من المحاصيل تضررت في خضم تفاقم سريع لنقص الطعام وانتشار المجاعة.

ويحاول المواطنون العثور على ملاجئ مؤقتة بعد أن حولت الأمطار الطرق إلى أنهار متدفقة من المياه بنية اللون.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن عشرات الآلاف من الأشخاص قد تضرروا مع تسجيل القدر الاكبر من الأضرار في منطقة العاصمة بورت أو برنس والمنطقة الغربية من البلاد.

وحذر البرنامج من أن وقوع حدث خطير بهذا المستوى جراء الطقس في وقت مبكر للغاية من موسم الأعاصير، يثير مخاوف بشأن القدرة على توفير استجابة مستدامة في حالة استمرار وقوع حوادث الطقس المتطرفة.

المصدر: أ ب