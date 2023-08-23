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بوتين يهنئ مسؤولي الهند بعد هبوط "تشاندرايان-3" الناجح على سطح القمر

أخبار العالم

بوتين يهنئ مسؤولي الهند بعد هبوط
Globallookpress
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيرته الهندية دروبادي مورمو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد الهبوط الناجح للمركبة الهندية "تشاندرايان-3" في منطقة قرب القطب الجنوبي للقمر.

وذكر بيان المكتب الصحفي للكرملين اليوم الأربعاء أن الرئيس بوتين توجه بالتهنئة إلى المسؤولين في الهند على هبوط مركبتهم الفصائية بنجاح على سطح القمر بالقرب من القطب الجنوبي غير المستشكف كثيرا.

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وقال بوتين: "أرجو أن تتقبلوا مني أحر التهاني بمناسبة الهبوط الناجح للمركبة الفضائية الهندية (شاندرايان-3) بالقرب من القطب الجنوبي لسطح القمر".

وأكد الرئيس الروسي في التهنئة التي نشرتها قناة الكرملين على "تلغرام" أن "خطوة كبيرة على طريق استكشاف الفضاء الخارجي، وبالطبع هي دليل على التقدم المثير للإعجاب الذي حققته الهند في المجال العلمي – التقني".

كما تمنى بوتين على القيادة الهندية أن تنقل "خالص التهاني والتمنيات بتحقيق إنجازات جديدة" إلى إدارة وموظفي هيئة بحوث الفضاء الهندية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء الساعة 15.30 بتوقيت موسكو، حققت مركبة "تشاندريان -3" هبوطا ناجحا على سطح القمر، وكان رئيس الوزراء مودي يتابع بشكل شخصي عملية هبوط المحطة القمرية الهندية من جنوب إفريقيا بالبث المباشر.

يذكر أن الغاية من بعثة "تشاندريان - 3" القمرية الهندية هي البحث عن موارد الماء في الصخور القمرية وإجراء تجارب علمية أخرى.

المصدر: RT

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