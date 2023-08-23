المركبة الهندية "تشاندريان - 3" تنجح في الهبوط في القطب الجنوبي للقمر

حققت محطة "تشاندريان - 3" الهندية الساعة 15.30 يوم 23 أغسطس بتوقيت موسكو هبوطا ناجحا على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي.

وكان رئيس الوزراء الهندي مودي يتتبع شخصيا عملية هبوط المحطة القمرية الهندية من جنوب إفريقيا بالبث الحي.

وقد أوصلت المركبة روفرا قمريا سيعمل على سطح القمر.

يذكر أن الغاية من بعثة "تشاندريان - 3" القمرية الهندية هي البحث عن موارد الماء في الصخور القمرية وإجراء تجارب علمية أخرى.

المصدر: تاس