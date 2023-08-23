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وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "بريكس" توصلت إلى اتفاق حول توسع المجموعة

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وزيرة خارجية جنوب إفريقيا:
ria.ru
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صرحت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، بأن دول مجموعة "بريكس" توصلت إلى اتفاق حول آليات ومبادئ توسيع العضوية.

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وأضافت: "لقد اتفقنا على مسألة توسيع المجموعة، واعتمدنا وثيقة رسمية بهذا الصدد، حددنا خلالها المبادئ والشروط الأساسية لقبول عضوية أي دولة جديدة ترغب في أن تصبح عضوا في المجموعة".

وأشارت باندور إلى أن قادة دول المجموعة سيعلنون تفاصيل الوثيقة التي تم اعتمادها بهذا الصدد في ختام القمة، مشددة على أن "هذا تطور إيجابي للغاية".

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وأعربت عن سعادتها ودهشتها من رغبة العديد من الدول بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، ما يدل على الدور الخاص الذي تلعبه في توحيد دول العالم".

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الرئيسية الخمس التي شكلت بريكس هي روسيا والصين والهند والبرازيل جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم هنالك نحو 23 دولة راغبة في الانضمام إلى المجموعة بيها دول عربية كالجزائر ومصر والكويت وفلسطين والسعودية والإمارات.

 

 

المصدر: RT

 

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