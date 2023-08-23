رئيسا ليتوانيا والبرتغال يؤازران أوكرانيا في احتفالات عيد استقلالها

وصل الرئيسان الليتواني غيتاناس نوسيدا، والبرتغالي مرسيلو ريبيلو دي سوزا إلى كييف اليوم للمؤازرة في احتفالات عيد استقلال أوكرانيا، وحضور قمة "منصة القرم".

وكتب نوسيدا في صفحته على موقع "X": "وصلت إلى كييف للاحتفال مع الشعب الأوكراني الشقيق بعيد استقلال أوكرانيا".

وأرفق النص بصورة له في محطة القطارات بعد وصوله.

وأعلنت وسائل إعلام برتغالية أن الرئيس البرتغالي وصل اليوم إلى كييف للاحتفال بعيد استقلال أوكرانيا.

يشار إلى أن هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها ريبيلو دي سوزا إلى أوكرانيا.

المصدر: وكالات