وزارة الدفاع البرتغالية تعلن استلام أوكرانيا 3 دبابات من طراز Leopard 2A6

أعلنت وزارة الدفاع البرتغالية، استلام أوكرانيا 3 دبابات من طراز Leopard 2A6، مقدمة من لشبونة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر "تويتر"، "استلمت أوكرانيا 3 دبابات Leopard 2A6، تبرعت بها البرتغال لقوات كييف".

وأفاد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في الـ 8 من مارس الجاري، بأن أوكرانيا ستتسلم 21 دبابة من طراز Leopard 2A6 من برلين ولشبونة، 18 مركية منها مقدمة من ألمانيا.

ومن جانبه أعلن المستشار الألماني، أولا شولتس، أمس الاثنين الـ 17 من مارس، استلام أوكرانيا لـ 18 دبابة من طراز Leopard 2A6، التي تعهدت بها برلين.

في 8 مارس، أبلغ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن كييف ستتلقى هذا الشهر 21 دبابة ليوبارد 2A6 من برلين ولشبونة، 18 منها ستزود بها ألمانيا. في 27 مارس ، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت بالفعل 18 مركبة قتالية ألمانية.

المصدر: تاس