وزارة الدفاع الألمانية تعلن نية الناتو إمداد أوكرانيا بـ 6 كتائب من دبابات "ليوبارد"

صرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأن دول حلف الناتو تخطط لإمداد القوات الأوكرانية، بـ 6 كتائب من الدبابات الألمانية طراز Leopard و Leopard 2.

وأوضحت صحيفة Die Welt الألمانية، نقلا عن بيستوريوس، أن الحديث يدور عن تسليم أوكرانيا 160 دبابة، منها كتيبتان من دبابات Leopard، و4 كتائب من دبابات Leopard 2.

ونوه بأنه لن يكون من الممكن الآن إمداد أوكرانيا بالمزيد من المعدات، لأن موارد دول الحلف محدودة.

ومن جانبه أعلن المستشار الألماني، أولا شولتس، يوم الاثنين الماضي الـ 17 من مارس، استلام أوكرانيا لـ 18 دبابة من طراز Leopard 2A6، التي تعهدت بها برلين.

وفي 8 مارس، أبلغ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن كييف ستتلقى هذا الشهر 21 دبابة ليوبارد 2A6 من برلين ولشبونة، 18 منها مقدمة من ألمانيا، وفي الـ 27 من مارس ، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت بالفعل 18 مركبة قتالية ألمانية.

المصدر: سبوتنيك