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محارب أمريكي سابق يكشف ضعف أسطورة "وطنية الجيش الأوكراني"

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محارب أمريكي سابق يكشف ضعف أسطورة
AP
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 أفاد المحارب السابق والكاتب الأمريكي، نوكتيس دريفن، بأن الجنود الأوكرانيين يفرون من مواقعهم، ويمتلكون دافعا ضعيفا لمواصلة القتال، بالرغم من محاولات الدعاية الغربية إظهار العكس.

وكتب دريفن عبر "تويتر"، "أسطورة الجيش الأوكراني الوطني الطوعي، الذي يقاتل بفخر حتى آخر رجل، ينهار، الأشخاص الوحيدون الذين يريدون هذه المعركة هم زيلينسكي وحلفاؤه الغربيون، الذين سيضحون بكل سرور بكل أوكراني حتى آخر رجل".

وأضاف دريفن تعليقا على مقطع فيديو يظهر فيه الجنود الأوكرانيون سعداء بمغادرتهم أرتيومفسك، قائلا: "لست مندهشا من أن جنود القوات الأوكرانية سعداء بمغادرتهم أرتيموفسك (باخموت)، فوجودهم هنالك لم يكن باختيارهم، وعلى الأغلب أنهم أجبروا على الذهاب إلى هناك والقتال".

 

المصدر: نوفوستي

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