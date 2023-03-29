محارب أمريكي سابق يكشف ضعف أسطورة "وطنية الجيش الأوكراني"

أفاد المحارب السابق والكاتب الأمريكي، نوكتيس دريفن، بأن الجنود الأوكرانيين يفرون من مواقعهم، ويمتلكون دافعا ضعيفا لمواصلة القتال، بالرغم من محاولات الدعاية الغربية إظهار العكس.

وكتب دريفن عبر "تويتر"، "أسطورة الجيش الأوكراني الوطني الطوعي، الذي يقاتل بفخر حتى آخر رجل، ينهار، الأشخاص الوحيدون الذين يريدون هذه المعركة هم زيلينسكي وحلفاؤه الغربيون، الذين سيضحون بكل سرور بكل أوكراني حتى آخر رجل".

وأضاف دريفن تعليقا على مقطع فيديو يظهر فيه الجنود الأوكرانيون سعداء بمغادرتهم أرتيومفسك، قائلا: "لست مندهشا من أن جنود القوات الأوكرانية سعداء بمغادرتهم أرتيموفسك (باخموت)، فوجودهم هنالك لم يكن باختيارهم، وعلى الأغلب أنهم أجبروا على الذهاب إلى هناك والقتال".

I'm not surprised UAF soldiers are happy to leave Bakhmut. Chances are they were forced to go there anyway.



The myth of the "Patriotic, volunteer Ukraine Army that is proudly fighting till the last man!" Is falling apart. The only people that want this fight is Zelensky and the… https://t.co/FPjELuy6lQ — Noctis Draven (@DravenNoctis) March 29, 2023

المصدر: نوفوستي