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شولتس: علينا ألا نوقف جهودنا لإنهاء الصراع الأوكراني

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شولتس: علينا ألا نوقف جهودنا لإنهاء الصراع الأوكراني
Globallookpress IMAGOFlorian Gaertnerphotothek
المستشار الألماني أولاف شولتس (صورة أرشيفية)
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن إحدى محادثاته التليفونية مع بوتين استمرت ساعة ونصف الساعة، وأكد على أهمية عدم وقف الجهود لإنهاء الصراع الأوكراني.

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جاء ذلك نقلا عن صحيفة Rheinische Post، حيث قال شولتس للصحيفة: "إنها محادثات طويلة، استمرت أحيانا لمدة ساعة، أو ساعة ونصف. أحيانا باللغة الألمانية، وأحيانا مع الترجمة، وبوتين دائما مهذب للغاية".

في الوقت نفسه، شدد المستشار الألماني على أن الأطراف لا تتوصل إلى حل وسط، وتحافظ على الخلافات الأساسية في وجهات نظرها بشأن الصراع الأوكراني. وبحسبه، يجب أن يكون المرء مستعدا لحقيقة أن حل المشكلة قد يستغرق وقتا طويلا، وحتى عندما تنتهي المواجهة، فلن يعود كل شيء على الفور إلى طبيعته. وقال السياسي الألماني باختصار: "لكن علينا أيضا ألا نوقف جهودنا لإنهاء هذا الصراع".

وكان المستشار الألماني قد أفاد سابقا بتكرار المحادثات الهاتفية مع الزعيم الروسي، وأشار إلى أن المحادثات دائما حملت نبرة مهذبة، مشيرا إلى أنه يعتزم مواصلة التحدث مع بوتين.

المصدر: نوفوستي

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