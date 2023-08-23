الجيش الإسرائيلي يستعد لهدم منزلي منفذي عملية الخليل

دخلت القوات الإسرائيلية مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم الأربعاء، استعدادا لهدم منزلي فلسطينيين متهمين بقتل مستوطنة في هجوم وقع قرب مستوطنة كريات أربع يوم الاثنين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات دخلت الخليل فجر الأربعاء لمعاينة المنزلين قبل هدمهما.

לוחמי צה"ל בהובלת כוחות הנדסה מיפו הלילה בחברון שבחטיבת יהודה, את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי שלשום בציר 60, בו נרצחה בת שבע ניגרי ז"ל.

במהלך הפעילות חשודים יידו אבנים, ירו זיקוקים והשליכו בקבוקי תבערה לעבר הלוחמים, אין נפגעים לכוחותינו pic.twitter.com/JBJ0zEuRhF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 23, 2023

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه يوم أمس: "في نشاط استخباري وعملياتي مشترك بقيادة جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود تم الليلة الماضية اعتقال فلسطينييْن من سكان الخليل بشبهة تنفيذهما عملية إطلاق النار يوم أمس في منطقة جنوب جبل الخليل التي أسفرت عن مقتل مواطنة إسرائيلية، وإصابة مواطن آخر".

يذكر أن إسرائيل تقوم بانتظام بهدم منازل الفلسطينيين المتهمين بالهجمات، وعادة ما تستغرق العملية عدة أشهر، بما في ذلك جلسات المحكمة للنظر في الطعون المحتملة من جانب العائلات.

وقد أثارت فعالية هذه السياسة نقاشا حتى داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في حين تدين المنظمات الحقوقية هذه الممارسات باعتبارها عقابا جماعيا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"