إيران.. إزاحة الستار عن طائرة "مهاجر 10" وصواريخ "خرمشهر" و"الحاج قاسم" (فيديو)

أزاح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء الستار عن الطائرة المسيّرة "مهاجر 10"، وصواريخ "خرمشهر" و"الحاج قاسم" الباليستيين.

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وتمتلك "مهاجر 10" قدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة ونصف قدر تشغيلي يصل إلى 2000 كيلومتر.

وتبلغ السرعة القصوى لهذه الطائرة 210 كيلومتر في الساعة، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر وقنابل "قائم" و"الماس" و"دستواره"، كما أنها مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية.

وتسلمت القوات المسلحة الإيرانية صاروخي "خرمشهر" و"الحاج قاسم" الباليستية التكتيكية، وضمتها إلى القوة الجوية لحرس الثورة.

المصدر: RT