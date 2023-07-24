الجيش الإيراني: مسيّرة "كرار" تدمر بنجاح أهدافا برية بإطلاقها قنابل بوزن 500 رطل

تمكنت طائرات مسيرة من فئة "كرار القاصفة"، اليوم الاثنين، من تدمير أهداف برية بنجاح، بعد إطلاقها قنابل بوزن 500 رطل.

وأعلن المتحدث باسم المناورات الجوية "فدائيو الولاية"، الحادية عشرة للقوة الجوية الإيرانية، العميد طيار علي رضا رودباري، أن القنابل التي يبلغ وزنها 500 رطل كانت في السابق تجهز بها مقاتلات F4 وF5، مضيفا: "نجحت الطائرات المسيرة من فئة "كرار" القاذفة في تدمير أهداف أرضية بإطلاقها قنابل بوزن 500 رطل".

وأوضح العميد طيار رودباري أن "هذه المناورات أجريت على أساس المشهد الحقيقي للحرب"، مؤكدا أن "المقيّمين والمراقبين من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمقر المركزي لخاتم الأنبياء ومقر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاضرون في جميع مراحلها وسيقومون بتقييم فعالياتها وإنجازاتها ونتائجها".

وانطلقت أمس الأحد المرحلة الرئيسية والعملياتية لمناورات الاقتدار الجوي "فدائيو الولاية" الحادية عشرة في منطقة أنارك العامة بأصفهان وسط البلاد، بمشاركة قواعد القوة الجوية بقيادة قاعدة "الشهيد بابائي".

المصدر: "فارس"